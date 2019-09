Tout savoir sur la céramique et la porcelaine

Plusieurs personnes confondent carreaux de céramique et de porcelaine. Même si leur méthode de fabrication est similaire, ils ont chacun des propriétés spécifiques. Pour trouver ce qui convient à vos besoins, suivez le guide!

La fabrication

La céramique est composée de terre cuite chauffée à des températures de 980 à 1200 °C. On ajoute sur la surface visible du carreau une couche d’émail qui lui procure son fini (mat ou lustré) et sa couleur.

La porcelaine, quant à elle, est fabriquée à partir d’un mélange de grès de cérame et d’argile cuit à des températures variant entre 1200 et 1400 °C. Majoritairement, les carreaux de porcelaine sont colorés sur toute leur pâte. Les choix de finis sont plus vastes que dans le cas de la céramique. Vous trouverez sur le marché des finis lisses, 3D, polis, texturés, qui imitent l’ardoise, le tissu, le bois, le béton, etc., et qui peuvent créer des effets déco très intéressants. Les carreaux de porcelaine sont plus résistants, plus solides et plus perméables à l’humidité que les carreaux de céramique.

On privilégiera la porcelaine pour l’extérieur (puisqu’elle réagit moins aux variations de température), les planchers, la salle de bain, la douche, la salle de lavage et même le sous-sol. Sa diversité de formats donne une très grande latitude à vos projets, même les plus originaux. Saviez-vous qu’il est même possible de faire un mur de douche entier avec une seule tuile de porcelaine? Il faut toutefois savoir que la porcelaine nécessite des outils plus adaptés pour la coupe. La céramique, quant à elle, convient parfaitement aux dosserets ou à une installation murale puisqu’elle est généralement de format inférieur à 12 x 12 po.

Que vous optiez pour des carreaux de porcelaine ou de céramique, vous serez assuré d’avoir un produit facile d’entretien, durable et solide.

L’expertise

Pour être sûr de vous procurer le produit convenant à vos besoins et à votre budget, rien ne vaut les conseils d’un expert en couvre-planchers et en revêtements muraux. Le personnel de chez Lanctôt, qui se spécialise dans la vente de couvre-sol et de planchers de toutes sortes depuis 1883, pourra vous guider notamment afin que vous trouviez le produit adapté à votre projet et il vous donnera les tendances de l’heure en ce qui concerne les formats, les finis et les différents styles.

lanctotcsd.com

514 875-1954 ou 450 647-1571