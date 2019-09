Une situation impossible pour Wilmer Cabrera

Arrivé à la barre de l’Impact depuis moins de deux semaines, Wilmer Cabrera présente une fiche d’une victoire et deux défaites.

On peut difficilement lui imputer la responsabilité des deux revers, pas plus que celle de la victoire.

Il a été parachuté dans une équipe en pleine déroute, privée de son meilleur joueur, et en plein mode panique parce qu’elle ne sait plus comment gagner.

Qui plus est, en ne précisant pas son statut pour la saison prochaine, on le met dans une situation où il peut difficilement installer son autorité dans un vestiaire parcouru par le doute.

Va-t-il être réceptif ou va-t-il avoir l’instinct de se dire « mais pourquoi je l’écouterais, lui, il ne sera probablement même plus mon patron dans deux mois » ?

En le foutant à la porte en milieu de semaine, on n’a donné que deux séances d’entraînement à Cabrera pour préparer l’équipe à un duel important contre le rival de toujours et surtout contre le rival direct au classement, le Toronto FC.

Car Cabrera a été nommé le mercredi 21 août et l’Impact jouait à Toronto trois jours plus tard.

Pis encore, cette décision précédait une semaine de trois matchs en huit jours. Et lors des semaines de trois matchs, l’équipe s’entraîne moins et met bien plus l’accent sur la récupération que sur le travail tactique.