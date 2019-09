11 looks pour la rentrée à l’école

Je n’en reviens toujours pas, l’été passe trop vite ! Déjà la rentrée scolaire et le moment de refaire la garde-robe des enfants du primaire qui ont trop grandi. On annonce un automne haut en couleur avec des looks qui ne passeront pas inaperçus dans la cour d’école.

La plupart des collections, cette saison, s’inspirent des looks d’adultes et les reproduisent en version mini. On retrouve l’inspiration des années 1980 et old school avec des coupes évasées et des jupes boutonnées en avant en denim et en velours côtelé. Les couleurs sont voyantes : jaune, rose, bleu, mauve, rouge sont parmi les favorites. Les imprimés animaliers ont la cote, est-ce grâce au retour du fameux film d’animation Le roi lion ? Tout comme dans le prêt-à-porter pour les grands, les petits adoptent le style preppy avec de larges rayures et des carreaux de toutes les dimensions. Enfin, le look sportif fait des adeptes tant en classe qu’au gymnase, sans aucun doute pour son confort inégalable.