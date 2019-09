5 films d'action haletants pour pimenter vos soirées de semaine

En collaboration avec

Les films d’action promettent des sensations fortes, des batailles ahurissantes et des répliques assassines.

Et pour dénicher des films qui font honneur au genre, on se tourne vers la vidéo sur demande par abonnement (VSDA). Une plateforme comme Club illico propose un catalogue remarquable de créations québécoises exclusives, de longs-métrages sensationnels et de séries télé ultra populaires. Chaque semaine, du nouveau contenu en français est ajouté à la plateforme.

Voici cinq excellents films d’action qui ont fait le bonheur du public comme des critiques!

Sicario (2015)

En ligne

Après Ennemi et Prisonniers, Sicario marque la troisième incursion de Denis Villeneuve à Hollywood.

L’agent du FBI Kate Macer (Emily Blunt) est recrutée par un groupe d’intervention d’élite qui lutte contre le trafic de drogues à la frontière américano-mexicaine.

L’intérêt de ce long-métrage haletant et résolument réaliste réside pourtant dans les questionnements éthiques qu’il soulève, particulièrement lorsqu’il navigue dans les zones de gris entre le bien et le mal.

Blonde atomique (2017)

Mise en ligne le 26 septembre

Ce thriller d’espionnage se déroule en 1989, dans l’Allemagne bicéphale de l’époque du Mur.

Charlize Theron y incarne Lorraine Broughton, une agente secrete déployée à Berlin afin de démonter un réseau d’espions impitoyables.

Dans ce film inspiré d’un roman graphique à succès, les luttes sanglantes, les trahisons et les revirements de situation ne manquent pas!

Baby le chauffeur

En ligne

Baby, un jeune orphelin, gagne sa vie comme chauffeur auprès de cambrioleurs de banques.

Mais plus pour longtemps – le protagoniste souhaite quitter la vie de malfrat et s’enfuir avec sa copine, une jolie serveuse. Pourra-t-il y arriver?

La musique prend une grande place dans ce film trois fois nommé aux Oscars.

Toutes les poursuites en voiture sont soigneusement agencées au montage, transformant de simples scènes d’action en chorégraphies époustouflantes.

Lucy (2014)

En ligne

Après avoir participé malgré elle à une opération de trafic de drogue, Lucy (Scarlett Johansson) se retrouve entre les mains de dangereux criminels.

Une série de malchances plus tard, la voilà imbibée d’un puissant produit chimique qui lui confère des pouvoirs surhumains.

C’est le réalisateur Luc Besson (Le 5e élément) qui est derrière ce thriller scientifique expérimental truffé d’effets spéciaux un brin déroutants.

Sherlock Holmes (2009)

Mise en ligne le 5 septembre

Si vous aimez les films d’époque, vous craquerez pour Sherlock Holmes.

Dans cette énième adaptation cinématographique de l’œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, le détective de l’Angleterre victorienne est interprété par un Robert Downey Jr. pince-sans-rire.

Accompagné du fidèle Dr. Watson (Jude Law), Sherlock devra défaire les plans machiavéliques du méchant Blackwood, un amateur de sciences occultes qui menace la sécurité des Londoniens.

Envie de sensations fortes? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.