LAFRANCE, Denise



À Laval, le 29 août 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Denise Lafrance, conjointe de M. Gérald Lizotte.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Suzie, Kathleen et Esther (Jean-François), ses petits-enfants Camille, Frédérique, Jacob, Jeanne et Marine, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 7 septembre 2019 dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la Maison de soins palliatifs de Laval seraient appréciés.