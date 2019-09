À la chasse aux ours... de 1985

CHICAGO | Les mythiques Bears de 1985 demeurent à ce jour la référence quand vient le temps de déterminer la meilleure défensive de l’histoire de la NFL. Pas piqués des vers non plus, les Bears actuels ont la ferme intention de profiter de leur historique saison de 100e anniversaire pour rejoindre leurs vénérés prédécesseurs sur le trône. Pas si vite, lancent à l’unisson les anciens !

« Il y a de la place au sommet de la montagne. Si les Bears gagnent un autre Super Bowl, je vais les attendre en haut. Ils sont les bienvenus », a lancé avec une pointe de sarcasme l’ex-plaqueur étoile Steve McMichael, mardi, quand Le Journal lui a demandé si les Bears actuels pourraient dans un avenir pas si lointain parvenir aux mêmes succès que le légendaire millésime 1985.

McMichael et quelques autres figures de proue de cette proverbiale équipe d’il y a 35 ans étaient présents au Soldier Field de Chicago dans le cadre du dévoilement de statues en l’honneur de légendes des Bears (voir autre texte).

Comparaisons possibles ?

Si les bras sont ouverts à tendre le flambeau, il n’en demeure pas moins que les détenteurs de l’unique bague du Super Bowl dans l’histoire de la concession n’entendent pas à rire avec les comparaisons entre la redoutable défensive actuelle et celle, destructrice, du passé.

« Il n’y aura jamais une autre défensive comme celle des Bears de 1985 en cette ère de plafond salarial. Savez-vous combien il y avait de joueurs sur les équipes d’étoiles sur notre défensive en 1985 ? Trois joueurs de ligne défensive, trois secondeurs et deux maraudeurs... Tu ne peux plus te payer autant de joueurs étoiles aujourd’hui. Chez les Bears actuels, c’est Khalil Mack, Akiem Hicks et Eddie Jackson, un point c’est tout », a tranché celui qui est aujourd’hui coanimateur d’une émission d’avant-match des Bears sur les ondes d’ESPN Chicago.

Attentes élevées

Tout en se montrant respectueux de la marque indélébile laissée par leurs « ancêtres » à Chicago, les Bears de l’édition actuelle ne s’empêchent pas de rêver à de grandes conquêtes.

Au début du camp d’entraînement, le porteur Tarik Cohen a évoqué le mot dynastie en mentionnant que les Bears ne voulaient pas seulement remporter un Super Bowl, mais plusieurs.

Cette semaine, dans le vestiaire, le demi de coin Kyle Fuller ne s’est pas fait tordre un bras pour clamer que la défensive pourrait devenir aussi dominante cette saison que la cuvée sacrée de 1985.

« Oui, nous le pouvons ! Il faut d’abord travailler tous les jours pour grandir ensemble et devenir meilleurs. C’est la préparation qui va nous amener au niveau que l’on souhaite atteindre. C’est important pour nous. Il faut établir notre identité dès le début de la saison », a-t-il statué.

Époque différente

D’autres anciens préfèrent résumer simplement : autres temps, autres mœurs. C’est le cas de l’ancien secondeur étoile Otis Wilson, qui a fait trembler les quarts-arrière avec Mike Singletary et Wilbur Marshall.

« Ne mettez pas cette pression sur les jeunes avec ces comparaisons », a-t-il prévenu.

« Les règles ne leur permettent plus de jouer au football en défensive. Notre façon de jouer, c’était de passer à travers les joueurs en face de nous. Aujourd’hui, il faut les toucher à deux mains. Les Bears de 2019 sont bons, j’ai hâte de les voir à l’œuvre cette saison et tout, mais come on ! Ne les comparez jamais à nous ! »

Départ coûteux

Pour Wilson, comme pour McMichael, le départ du coordonnateur défensif Vic Fangio pourrait aussi exercer un impact négatif, comme ce fut le cas pour les Bears de l’époque quand Buddy Ryan a plié bagage, en 1986.

« Quand il est parti, nous sommes passés d’une défensive très agressive à une défensive passive. Les mêmes athlètes étaient là, mais nous ne pouvions plus jouer de la même manière. Quand tu délaisses un excellent système pour en implanter un autre, il y a un impact, sans aucun doute », prédit Wilson, en oiseau de malheur.

► Des ours voraces en défensive

2018

Points accordés : 17,7 (1er)

Verges accordées : 299,7 (3e)

Verges par la passe : 219,7 (7e)

Verges par la course : 80 (1er)

Sacs du quart : 50 (3e)

Revirements : 36 (1er)

1985

Points accordés : 12,4 (1er)

Verges accordées : 258,4 (1er)

Verges par la passe : 176 (3e)

Verges par la course : 82,4 (1er)

Sacs du quart : 64 (3e)

Revirements : 54 (1er)

Enfin des statues pour Walter Payton et George Halas

Photo Stéphane Cadorette

Il était temps ! Les deux plus grandes légendes de l’histoire des Bears de Chicago, le porteur de ballon Walter Payton ainsi que le fondateur, joueur et entraîneur George Halas, ont été immortalisées grâce à l’érection de statues devant le Soldier Field.

Payton, qui est deuxième dans l’histoire avec 16 726 verges au sol, a brillé pour les Bears de 1975 à 1987 et a été intronisé au Temple de la renommée du football en 1993.

Halas, surnommé « Papa Bear », a d’abord été l’un des fondateurs de la NFL en 1920.

Comme entraîneur, il a guidé les Bears à six championnats, ce qui lui a pavé la voie pour devenir l’un des 17 membres originaux au Temple, en 1963.

Tandis que certaines franchises s’empressent d’honorer des contributeurs qui n’ont pas accompli une once de ce que ces deux grands ont réalisé, les Bears ont usé de la plus grande patience qui soit. Les mauvaises langues diront qu’il leur aura fallu 100 ans pour réagir !

Longues démarches

En 2009, les enfants de Walter Payton avaient entamé des démarches pour qu’une statue soit érigée, mais le district des parcs de Chicago, propriétaire du stade, avait coupé court à la requête, prétextant que le Soldier Field devait rendre hommage aux soldats et non aux athlètes.

« De bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre, n’est-ce pas ? » a lancé la fille du porteur de ballon, Brittany Payton.

« Il faut croire que c’était fait pour se concrétiser cette année, pour le 100e anniversaire de la NFL et des Bears. Quel meilleur moment pour saluer la mémoire de deux grands du football en Papa Bear et mon père ? » a-t-elle ajouté.

Un fils comblé

Le fils de Payton, Jarrett, qui a notamment œuvré comme porteur de ballon avec les Alouettes en 2007, a mentionné que les discussions pour en arriver à une statue se sont étirées pendant 20 ans, soit depuis le décès du célèbre joueur.

« C’est surréaliste quand je pense que ç’a pris tout ce temps. Mais le timing est parfait, surtout avant une saison qui excite les partisans au plus haut point quant au brillant avenir de l’équipe », a-t-il expliqué.

Du haut de ses 96 ans, la propriétaire actuelle des Bears, Virginia Halas McCaskey, a aussi savouré le moment.

« Je n’ai jamais rêvé qu’un jour, mon père ainsi que le plus grand joueur de l’histoire des Bears seraient honorés devant ce stade au même moment. »