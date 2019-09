Air Canada veut bloquer l’acquisition de WestJet par Onex

Air Canada demande aux autorités fédérales d’empêcher la vente du transporteur aérien WestJet à la firme torontoise Onex.

Dans une lettre envoyée à l’Office des transports du Canada obtenue par le «Globe and Mail», Air Canada soutient que les règles concernant la propriété étrangère pourraient être violées par Onex qui est un fonds d’investissement privé.

Air Canada soutient que la structure «opaque» d'Onex et la fluidité de ses actionnaires pourraient faire en sorte que des étrangers soient majoritaires, ce qui contreviendrait aux règles.

Les lois fédérales stipulent que des étrangers ne peuvent pas posséder plus de 49 % d’une compagnie aérienne canadienne. Aucun unique actionnaire étranger ne peut détenir plus de 25 % d’une compagnie aérienne du pays.

Selon la lettre d’Air Canada, Kestrel Bidco Inc, la filiale d’Onex qui achètera WestJet, pourrait recevoir des investissements d’actionnaires étrangers, ce qui ferait en sorte que la compagnie aérienne basée en Alberta deviennent sous contrôle étranger.

Air Canada mentionne aussi qu’Onex n’a pas assez de contrôle en place pour s’assurer que WestJet reste entre des mains majoritairement canadiennes. La plus grande compagnie aérienne au pays a souligné que le président et chef de la direction d’Onex, Gerry Schwartz, qui est aussi l’actionnaire de contrôle de l’entreprise, a 77 ans et que son départ est une éventualité bien réelle, selon le «Globe and Mail».

Les actionnaires de WestJet, le ministère des Transports du Canada ainsi que le Bureau de la concurrence ont déjà donné leur aval à la transaction.

Onex avait annoncé en mai vouloir acquérir WestJet pour environ 5 milliards $, incluant la dette. Si la transaction se matérialise comme prévu d’ici la fin de l’année, WestJet ne sera plus cotée en bourse.