Données personnelles : les oppositions et le gouvernement dans l’impasse

« Impasse », « entêtement », « sabotage », les partis d’opposition sont ressortis fort déçus d’une énième rencontre visant à s’entendre avec le gouvernement sur le mandat de la commission devant s’intéresser aux fuites de données personnelles.

C’est que contrairement aux oppositions, l’aile parlementaire caquiste refuse d’inclure Revenu Québec et le Secrétariat du Conseil du trésor dans la liste des groupes à inviter en commission parlementaire, pour donner suite aux fuites de données survenues notamment chez Desjardins et Capital One.

« On s’est fait niaiser »

« Aujourd’hui, c’est simple, on s’est fait niaiser par le gouvernement », a résumé en point de presse la députée libérale, Marwah Rizqy, au terme d’une rencontre d’une heure qui devait permettre d'en arriver à un compromis.

Celle qui est porte-parole de l’opposition officielle en matière de stratégie numérique a carrément accusé le député caquiste Youri Chassin, qui représentait l’aile gouvernementale autour de la table, de faire du sabotage.

Le principal visé a pour sa part accusé le PLQ de chercher à « faire de la politique partisane » avec ce dossier, « pour essayer de griller le gouvernement » et lui « faire des jabs ».

Pressé de questions par les journalistes, M. Chassin s’est défendu de minimiser les craintes que certains entretiennent maintenant vis-à-vis Revenu Québec.

Faire « toute la lumière »

« Le gouvernement de la Coalition avenir Québec fait de l'entêtement législatif », a déploré de son côté le député péquiste Martin Ouellet, qui juge nécessaire d’avoir un mandat qui permettrait de « faire toute la lumière », non seulement sur ce qui s’est passé chez Desjardins cet été, mais également dans l’appareil public.

Il y a deux semaines, Le Journal rapportait notamment que Revenu Québec a récemment été la cible de cyberattaques de grande ampleur qui visait les données personnelles des contribuables.

« Comme si Revenu Québec n'était pas d'actualité... C'est extrêmement important qu'on puisse aussi entendre Revenu Québec », considère le député libéral Carlos Leitao.

L’ex-ministre des Finances juge « absolument essentiel » que Revenu Québec puisse venir expliquer aux élus, ne serait-ce qu’à huis clos, les procédures qui ont été mises en place pour assurer la protection des renseignements personnels.

D’avis qu’une « grave crise de confiance » sévit actuellement au Québec, l’élu de Québec solidaire, Vincent Marrissal, a reproché au gouvernement de ne vouloir « qu’effleurer le sujet avec un mandat partiel ».

« Comme parlementaire, je veux creuser et tout ce qu’on nous offre c’est une cuillère en plastique. On nous restreint et ça ira nulle part », a dénoncé le député de Rosemont.