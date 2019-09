Elise Mertens : une proie difficile pour Bianca Andreescu?

La Belge Elise Mertens est en grande forme et peut certainement représenter un danger pour la Canadienne Bianca Andreescu, mercredi, lors des quarts de finale des Internationaux de tennis des États-Unis.

Détentrice du 26e rang mondial, Mertens a gagné plutôt facilement ses matchs dans la dernière semaine à Flushing Meadows. Ses victimes, dans l’ordre : Jil Teichmann (6-2 et 6-2), Kristyna Pliskova (6-2 et 6-2), Andrea Petkovic (6-3 et 6-3) et Kristie Ahn (6-1 et 6-1).

Il va sans dire que Mertens n’a pas eu le parcours le plus ardu à la suite de l’élimination, dans sa portion de tableau, de la Tchèque Petra Kvitova et de l’Américaine Sloane Stephens. Toutefois, ses victoires, chacune en deux manches faciles, ont de quoi impressionner.

La Belge de 23 ans arrive par ailleurs à ce rendez-vous face à Andreescu sans être diminuée physiquement par de trop longues batailles. Elle a accordé, en quatre matchs, un total de 16 points à ses adversaires.

Mertens et Andreescu, âgée de seulement 19 ans, en seront à leur première confrontation sur le circuit professionnel. L’enjeu est une place en demi-finale contre la gagnante du duel entre Belinda Bencic, 13e tête de série, et la Croate Donna Vekic, 23e favorite.

Lors de la quatrième ronde du tournoi, Andreescu a battu l’Américaine Taylor Townsend en trois manches de 6-1, 4-6 et 6-2, dans la nuit de lundi à mardi.