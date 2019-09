Gilles Valiquette honoré

Il a connu le succès avec les inoubliables La vie en rose et Je suis cool, mais c’est pour son travail dans l’ombre, à la défense des droits des créateurs de musique, que Gilles Valiquette recevra le prix hommage lors du Gala de la SOCAN, le 22 septembre.

L’auteur-compositeur et interprète sera célébré au même titre que d’autres grands noms de la musique québécoise comme Luc Plamondon, Harmonium (le groupe sera intronisé au temple de la renommée de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) et Jean Leloup.