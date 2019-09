Intersection mortelle à Mirabel

« On fait des demandes depuis longtemps. Ç’aurait peut-être évité deux morts si les choses avaient été faites plus tôt, lance Isabelle Gauthier, mairesse suppléante de la Ville de Mirabel. C’est long avant que le dossier avance. »

La semaine dernière, les élus ont adopté une énième résolution depuis six ans afin que le ministère des Transports du Québec (MTQ) rende rapidement la signalisation de l’intersection de la route 148 et du rang Saint-Étienne plus sécuritaire.