Jagmeet Singh prêt au combat dans une nouvelle pub du NPD

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a dévoilé sa nouvelle publicité destinée aux électeurs québécois, mettant en vedette son chef Jagmeet Singh dans un octogone d’arts martiaux mixtes.

«Je trouve qu’elle est belle, inspirante, audacieuse et elle parle du personnage et de son parcours qui n’a pas toujours été facile», a expliqué Alexandre Boulerice, député néodémocrate dans Rosemont-la-Petite-Patrie et lieutenant québécois du NPD.

«Il a eu sa battre pour faire sa place, pour se faire respecter, pour être élu et pour devenir chef d'un parti fédéral. Je pense que les gens peuvent connecter avec ça », a-t-il ajouté.

Dans la publicité on peut aussi voir dès les premières images Jagmeet Singh sans turban, attaquant de front un aspect de sa personne critiqué par certains.

«On veut dire ''regardez, le turban, on va démystifier ça. Ce n’est pas la fin du monde'' [...] On va passer à autre chose. On va parler de sa personnalité et d’enjeux», conclut Alexandre Boulerice.

Le député a par ailleurs déclaré que son parti allait procéder à l’annonce d’une candidature vedette plus tard cette semaine.