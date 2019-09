Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

22:22

Photo courtoisie

Le trio français Pion, composé des membres Louis Delorme, François Devulder et Charles Templier (anciennement de la formation Blind Digital Citizen) lançait en fin de semaine son premier album intitulé 22:22 depuis la sortie de son EP l’année dernière. Pion propose ici un son rock expérimental très coloré et original, qui défie les catégorisations musicales. Il s’agit d’un album de neuf pistes, où les synthétiseurs et les saxophones trouvent une place de choix, le tout donnant un album unique et prometteur pour l’avenir du trio.

Disponible depuis le 30 août

Je sors :

Cinéma

Pauvre Georges !

Photo courtoisie

Mettant en vedette Stéphane De Groodt, Anne-Marie Cadieux et Monia Chokri, ce film réalisé par Claire Devers dresse le portrait de George, un enseignant de Montréal qui vient tout juste de s’installer avec sa femme à la campagne. L’arrivée soudaine de Zack, un adolescent à problème dont George choisira de s’occuper, viendra bousculer leur quotidien.

Ce soir à 19h10 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Exposition

Joueuses/joueurs

Photo courtoisie

L’exposition Joueuses/joueurs : Énigmes et jeux d’esprit en art contemporain, présentée jusqu’en juin 2020, réunit une quarantaine d’œuvres d’artistes canadiens toutes inspirées de l’univers du jeu, que ce soit au niveau de leurs formes, de leurs processus ou leurs références. Sylvie Bouchard, Kim Adams, le collectif BGL, Adam Basanta et Eric Cameron seront quelques-uns des artistes qui seront exposés.

Aujourd’hui de 10h à 17h au Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Cinéma

Ibiza

Photo courtoisie

Réalisé par Arnaud Lemort, le film Ibiza raconte les vacances quelque peu mouvementées de Philippe, un homme plutôt calme et tranquille, qui, suite à la rencontre de Carole, une femme divorcée et mère de deux enfants, tente d’améliorer son image auprès d’eux. Ainsi, ils partiront tous en famille à Ibiza, une île réputée pour être un lieu de débauche et de soirées bien arrosées.

Ce soir à 21h20 au Cinéma du Quartier Latin, 350 rue Émery

Spectacle

La Voix Expérience

Photo courtoisie

Réunissant plusieurs des chanteurs les plus appréciés de l’édition 2019 de l’émission La Voix, le spectacle de ce soir proposera de faire revivre au public les plus grands moments de la saison. Seront réunis sur scène, dirigés par le coach Marc Dupré, la grande gagnante Geneviève Jodoin ainsi que plusieurs autres dont Jacques Comeau, Jordan Lévesque, Samantha Neves. La gagnante de l’édition 2018, Yama Laurent, sera également du spectacle.

Ce soir à 20h au Théâtre St-Denis, 1594 rue Saint-Denis

Spectacle

Le Roi Angus

Photo courtoisie

Le groupe Le Roi Angus sera en spectacle ce soir au mythique bar/spectacle le Quai des Brumes. Le quintette proposera notamment les pièces de son dernier album à travers lequel le rock, le jazz et l’électro se jumèlent habilement. Les artistes Valence et Duu seront également du concert ce soir.

Ce soir à 21h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Je reste :

Télé

La malédiction de Jonathan Plourde

Photo courtoisie

Présentée à partir de ce soir, la série en six épisodes intitulée La malédiction de Jonathan Plourde suit les aventures de Jonathan dont les copines meurent systématiquement les unes après les autres. Une comédie romantique surnaturelle qui met notamment en vedette Félix-Antoine Duval, Simon Lacroix, Laetitia Isambert et Sonia Vachon.

Dès ce soir à 20h sur Vrak.tv

Album

Onze

Photo courtoisie

Tout premier opus de la jeune auteure-compositrice-interprète Marie-Ève Laure, l’album Onze propose onze pistes aux sonorités folk-pop et où les couleurs country réussissent à trouver leur place.

Disponible depuis le 30 août

Livre

80 heures par semaine

Photo courtoisie

À travers le livre 80 heures par semaine : Quand l’hyperperformance devient toxique, l’auteure Marie-Josée Michaud revient sur son propre parcours personnel, sur la chute qu’elle a vécu en raison de son mode de vie et propose plusieurs conseils pour éviter de tomber dans la spirale de l’hyperperformance.

Disponible depuis le 4 septembre