Jonas annonce une nouvelle inattendue

Quelle belle nouvelle que Jonas vient d’annoncer à ses abonnés en ce mardi matin : Le chanteur et sa blonde, Carmen, vont bientôt être parents pour la toute première fois!



C’est en partageant une photo de leur échographie que le couple en a fait l'annonce.



«Le vrai party commence! Carmen et moi sommes fiers d’annoncer notre prochain projet. 15 semaines. En parfaite santé et le battement de cœur d’un cheval sauvage. On a très hâte de rencontrer notre petite croquette à la fin du mois de février», a écrit le rockeur.



Évidemment, la publication a récolté plusieurs centaines de «likes», ainsi que des félicitations de la part de fans, mais aussi d’amis proches, comme Anne-Marie Withenshaw, Fred Saint-Gelais et Sugar Sammy.





Jonas et Carmen sont ensemble depuis plus de cinq ans, en tout. Ils ont connu des hauts et des bas et se sont séparés pendant quelques mois, mais sont revenus ensemble.



On leur souhaite un beau bébé en santé!