La 5e édition de la Classique Edgar-Théorêt de Golf et Vélo au profit du Musée du Panthéon a connu un immense succès. L’événement s’est déroulé sous la coprésidence d’honneur de Mario Lépine, d’Aéro Mag 2000, Stéphane Achard, de la Banque Nationale du Canada, Martin Lépine, de Paragraph, et Denis Gauthier, de TELUS.

Le président du Panthéon des sports du Québec, Jacques Baril, était fier d’accueillir des membres du Temple de la renommée et des futurs intronisés. Sur la photo : le président du Panthéon des sports du Québec, Jacques Baril, est entouré de trois membres du Panthéon des sports du Québec, Peter Dalla Riva, Larry Smith et Pierre Vercheval.

Le professionnel en titre du Club de golf Le Mirage, Russel Miller, est entouré d’un athlète exceptionnel, Claude Mailhot, RDS, et du champion du monde en ski nautique, Pierre Plouffe, membre du Panthéon des sports.

L’ancien maire du Village olympique, Yvan Dubois, qui sera intronisé le 24 septembre prochain, et son bon ami Robert Ruel, propriétaire du restaurant Jardins Nelson du Vieux-Montréal, sont entourés des membres du C. A. du Panthéon, Jacques Daoust et Claude Rochon.

Les Caisses Desjardins qui commanditaient les voiturettes étaient représentées par Sylvain Tremblay, DG Caisse Desjardins Pointe-aux-Trembles, Patricia Lee, Annie Arsenault et Philippe Blondin.

La Classique comptait cette année une nouvelle activité pour les adeptes du vélo. Le légendaire cycliste Joseph « Tino » Rossi, membre du Panthéon des sports du Québec, est en compagnie de Nicole Vezeau et Richard Paquette.

Jacques Baril, président du Panthéon, et Serge Cloutier sont en compagnie de deux futurs intronisés, Yvan Dubois et Daniel Talbot, ainsi que de Stéphane Trottier, président de la Fédération des Caisses populaires de l’Ontario.

Des golfeurs heureux d’avoir partagé de beaux moments avec des intronisés : à l’arrière-plan, on voit Jacques Daoust, du Panthéon, Georges Bibeau et Pascal Poirier, de la FPPM, et les anciens Alouettes, Pierre Vercheval et Peter Dalla, qui entourent André Gendron, FPPM, Richard de Carufel et Claude Raymond.