La retraite et un poste de conseiller pour Niklas Kronwall

Le vétéran défenseur des Red Wings de Detroit Niklas Kronwall a annoncé sa retraite de hockeyeur professionnel, mardi, et a accepté un poste de conseiller au directeur général de cette organisation, Steve Yzerman.

Kronwall, 38 ans, a disputé 953 rencontres du calendrier régulier de la Ligue nationale de hockey. Il a récolté 83 buts et 349 mentions d’aide pour 432 points. Le Suédois a également totalisé 109 parties éliminatoires, amassant 47 points. Lors de la plus récente campagne, l’arrière a touché la cible trois fois et ajouté 24 aides pour 27 points en 79 affrontements.

«Tout parcours a une fin et le mien se termine ici. [...] Ce fut un honneur incroyable pour moi de porter ce chandail, sachant que des joueurs de renom l'ont enfilé avant moi et connaissant toute l’histoire de cette formation, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur le site web du club. Detroit est maintenant la maison pour notre famille. La ville, l’équipe et les partisans m’ont permis de devenir ce que je suis maintenant [...] et je n’oublierai jamais les jours de match au Joe Louis Arena. Les gens autour de nous ont rendu l’atmosphère très spéciale et je me souviendrai de ces moments.»

Choix de premier tour, le 29e en tout, des Wings au repêchage de 2000, il a passé toute sa carrière de 15 ans à Detroit, soulevant la coupe Stanley en 2008.

«Nous reviendrons au même point où nous étions quand nous avons gagné, sauf que je ne serai pas un joueur cette fois», a-t-il promis.