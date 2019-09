Le Prince Harry fait le point sur la controverse autour de ses voyages en jet privé

En voyage à Amsterdam mardi, le prince Harry a voulu remettre les pendules à l’heure à propos de la polémique qui a fait rage sur les réseaux sociaux, qui entourait son voyage en jet privé avec sa douce, Meghan Markle.



En effet, l’héritier au trône s’était retrouvé dans l’eau chaude à la mi-août, alors que plusieurs médias avaient rapporté que lui, sa femme et leur petit Archie s’étaient rendus à Ibiza et Nice en jet privé, ce qui aurait créé jusqu’à sept fois plus d’émissions de carbone qu’un vol commercial.





Présent à Amsterdam mardi pour le lancement de Travalyst, une nouvelle initiative mondiale qui vise justement un tourisme écoresponsable, le prince était évidemment attendu de pied ferme.



Pour la première fois depuis la petite controverse, il s’est adressé aux gens présents, et a abordé le sujet, brisant finalement son silence.



«Je suis venu ici par vol commercial. Je passe 99% de ma vie à voyager à travers le monde dans des vols commerciaux. De temps à autres, il arrive qu’il y a des opportunités basées sur la circonstance unique que je dois m’assurer que ma famille est en sécurité, et c’est aussi simple que ça», a-t-il expliqué.



Il a poursuivi : «Tout est une question d’équilibre. Si j’ai à faire ça, et ce n’est pas une décision que je veux prendre, je dois m’assurer, comme je l’ai fait dans le passé et comme je continuerai de le faire, d’un équilibre. J’ai toujours compensé mes émissions de CO2.»