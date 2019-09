Le Québec a déjà commencé à serrer la vis

Des paniers à l’école secondaire Manikoutai

Dans cette école secondaire de Sept-Îles, toutes les classes sont munies depuis quelques années de paniers dans lesquels les élèves doivent ranger leur téléphone cellulaire. Du moins, en théorie. « Au début, ça fonctionnait bien, mais plus ça va, moins le panier est utilisé », raconte l’enseignante Renée Paradis. Les élèves sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à le garder avec eux dans leur poche et ne se gênent pas pour allumer l’écran en classe, pour voir s’ils ont reçu des notifications. « Ce n’est pas tous les enseignants qui agissent de la même façon. Des fois, on laisse passer, ça devient compliqué à gérer, il y a plus de négociations à faire avec les élèves », lance Mme Paradis, qui enseigne à des jeunes de quatrième et cinquième secondaire.