Le spectre inquiétant d’une récession

Mais du côté américain, on s’attend à ce que la Réserve fédérale (Fed) baisse le sien d’un autre quart de point lors de sa réunion du 18 septembre, le faisant passer de 2,25 % à 2,0 %.

Le motif de cette baisse ? La Fed souhaite ainsi contrer les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis qui ont pour impact négatif de ralentir l’économie mondiale et d’affaiblir le secteur manufacturier et des investissements des entreprises aux États-Unis.