Pauline Marois et les grenouilles

Il faut saluer l’intervention publique de Pauline Marois sur la situation de la langue française au Québec.

Dans une entrevue à la Presse canadienne, l’ancienne première ministre soutenait en fin de semaine que le français a subi récemment de légers reculs qui n’alarment personne, mais qui, tranquillement, fragilisent le statut de la langue officielle au Québec.

« Sans que ce ne soit dramatique, c’est comme ça que finalement, on laisse aller progressivement [les choses] », disait-elle.

Elle a même rencontré son ancien compagnon d’armes, mais surtout ex-adversaire, François Legault, pour lui faire part de ses inquiétudes. Les « glissements » qu’elle souligne méritent une réaction collective rapide.

Bonjour-Hi

Le « bonjour-hi », par exemple, progresse contre la volonté exprimée dans deux motions de l’Assemblée nationale ; contre l’idée, en somme, que le français doit avoir au Québec un statut particulier, prédominant.

Début juillet, j’ai constaté moi-même la popularité de ce hideux mot d’accueil « bilingual ». À l’entrée du parc national de la Mauricie, une jeune préposée me le sert. Je proteste ; elle me répond : « On est en territoire fédéral » !

Voilà une raison, pensais-je, pour que, au Québec, la loi 101 s’applique aux entreprises et organisations fédérales. François Legault devrait en faire une demande formelle à l’endroit des partis fédéraux.

Après tout, c’est ce qu’il réclamait précisément en 2015 dans un document intitulé « Nouveau projet nationaliste », marquant son virage « bleu ».

Ni « belle-mère », ni « beau-père »

Revenons à Mme Marois : en intervenant ainsi, elle ne brise aucunement sa promesse de s’abstenir de commenter l’actualité (de se faire « belle-mère »... ou plutôt « beau-père » comme elle préfère le dire par ironie féministe).

Elle exprime plutôt une inquiétude légitime sur une question cruciale délaissée à tort par de nombreux Québécois. Elle fait comprendre qu’en matière linguistique, nous sommes un peu telles ces grenouilles plongées dans une casserole : l’eau s’y réchauffe tranquillement, ce qui nous tétanise et risque à terme d’être fatal.

Dans l’opposition, les caquistes pourfendaient le gouvernement Couillard pour son apathie en matière de langue française.

La députée de la CAQ Claire Samson déposait en 2016 un rapport fouillé sur la question linguistique et la francisation des immigrants. Le gouvernement Legault annonçait en début d’été qu’il consacrerait une somme supplémentaire de 70 millions à cette mission. Mais il reste que, depuis octobre 2018, Mme Samson et son rapport semblent oubliés, notamment par la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

En 2013, contre le gouvernement Marois, les caquistes, notamment Éric Caire, avaient condamné, de manière souvent malhonnête, le projet de loi 14 visant à renforcer la loi 101.

Espérons que la CAQ au pouvoir, dans les prochains mois, s’inspirera davantage de « Samson 2015 » que de « Caire 2013 ». Il faut refroidir l’eau dans la casserole.