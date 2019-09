Vous pouvez maintenant obtenir votre carte OPUS étudiante en ligne

En collaboration avec

Eh oui, vous avez bien lu!

Dans le tourbillon de la rentrée scolaire, il est facile de mettre de côté certaines tâches comme le renouvellement de la carte OPUS étudiante ou l'achat de ce fameux manuel de mathématiques quantiques.

Les étudiants le savent : éviter de faire la file d'attente au Studio photo de la STM est une bonne manière de gagner du temps pendant cette période plus qu'occupée.

Heureusement, la STM a mis en place plusieurs mesures pour aider les étudiants à pallier ce problème!

Comment procéder au renouvellement ?

STM - Patrick Bourque

Cette année, une nouveauté fera le bonheur des étudiants des cégeps et des universités de la grande région de Montréal : le renouvellement en ligne directement à partir du portail Intranet de leur institution. La carte sera ensuite acheminée par la poste - pas besoin de se déplacer! Au total, c’est 21 établissements, principalement des cégeps et des universités, qui pourront faire profiter leurs étudiants de cette procédure tant attendue.

Comme chaque année, le Studio photo de la STM fera la tournée des écoles. Papiers et argent en main, les étudiants pourront obtenir leur carte étudiante le jour même. Surveillez les dates de tournée de la STM pour ne pas les manquer!

En dernier recours, on se tourne vers le classique Studio photo de la STM. Situé dans la Gare d’autocars de Montréal sur la rue Berri, le point de service délivre les cartes OPUS étudiantes moyennant, bien sûr, formulaires et argent comptant.

Bon à savoir

Qu’ils soient de niveau primaire, secondaire ou postsecondaire, les étudiantes et les étudiants inscrits à temps plein dans un établissement scolaire reconnu par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) peuvent se prévaloir du titre, et ce, peu importe leur âge. Carte en main, les étudiants pourront voyager sans souci au tarif étudiant en vigueur.

Le temps libre d'un étudiant est extrêmement précieux. Pour une fois, suivez les bons conseils de vos parents en vous y prenant d'avance pour l'émission de votre carte OPUS étudiante!