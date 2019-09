LEDUC, Gertrude (née Lafleur)



À Laval, le 8 août 2019 à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Gertrude Lafleur, épouse de feu Marcel Leduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Muguette (Lucien), Nicole et Lorraine (Frederick), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parent et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 septembre de 12h à 17h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 17h en la chapelle du complexe.