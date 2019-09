ROY, Lucien



Paisiblement entouré de ses enfants et de sa famille à L'hôpital du Haut-Richelieu de Saint-Jean, le 28 Août 2019, à l'âge de 79 ans est décédé M Lucien Roy, résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, époux Mme Denise Grenier,Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Fannie (Éric Deschênes), Louis-Philippe Roy (Isabelle Renaud); ses petits-enfants : Antoine et Florence Thessereault, Thomas-Xavier et Alexie Roy; ses frères et ses soeurs : feu Monique (feu Richard Morin), Madeleine (feu Jean-Maurice L'Houmeau), Michelle (feu Adrien Tougas), feu Denys (Monique Pagé), Jules (France Larin) et Martine Roy (Jean-Pierre Ulrich); ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Jean-Pierre (Graziella Silluzio), Lucille , Louise (Hugues Marcoux), Monique (Jean-Paul Zollezio) Philippe (Carole Martel), Françoise (Claude Lapointe) et feu Richard Grenier.M. Lucien Roy sera exposé le vendredi 6 septembre 2019 de 18 h30 à 21h00 et le samedi 7 septembre 2019 de 9h00 à 10h30 au :HAUT-RICHELIEU86, CHEMIN DES PATRIOTES E,SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111Suivies des funérailles à l'église St-Athanase, 500 1re Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 3B2 à 11h00.Vos témoignages de sympathie peuvent être transmis via notre site web au : www.complexefuneraire.ca