CHARTIER, Claire

(née Alexander)



À Montréal, le 24 août 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée paisiblement Madame Claire Alexander, épouse de feu Monsieur Jules Chartier.Elle laisse dans le deuil son fils, Sylvain Chartier (Linda Dumont), ses belles-soeurs Pierrette, Éliane et Laure Chartier (Roger Ménard, Yves Bourbeau et Edgar Francoeur), ses nièces Patricia Murphy, Viviane Murphy (Pierre Nantel), Diane Arelle et ses petites-nièces et petits-neveux Stéphanie Murphy (Mickaëlle et Simon), Natasha Nantel (Nicholas et Emmanuel) et Jonathan Nantel (Olivier et Xavier).Au cours de sa carrière Claire a oeuvré au sein de la Banque Royale pendant plus de 35 ans, notamment à Trois-Rivières et Pointe-aux-Trembles, se passionnant pour ses clients commerciaux.Le mercredi 11 septembre prochain, de 19h00 à 21h30, se tiendra une cérémonie commémorative au complexe funéraire :Le mercredi 18 septembre prochain se tiendra aussi une célébration de la Parole en la sacristie de l'église de Champlain.Claire ayant été une amoureuse inconditionnelle des animaux, un don à la Fondation Mira, plutôt que des fleurs, serait apprécié.