GENDRON, Paul-Eucher



Le 28 août 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Paul-Eucher Gendron époux de madame Madeleine Marchessault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Robert (Sylvie Cyr), Jacinthe (Normand Brouillette) et Martine (Claude Rondeau), ses petites-filles, Ariane et Valérie. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Antonia (Denis Marchessault), Jean-Eudes (Denise Guyon), Denise (feu Rolland Jacques), Joseph-Aimé et Gisèle (Maurice Chapdelaine), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :MONT-SAINT-HILAIRE, J3H 3H3Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 7 septembre 2019 dès 9h, suivi des funérailles à 11h en l'église St-Hilaire. (260 Chemin des Patriotes N, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3H4).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aline-Letendre.