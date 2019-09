MEILLEUR, Valmore



Au CHSLD Sainte-Anne de Mont-Laurier, le 13 août 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Valmore Meilleur, époux de madame Cécile Falardeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Philippe Nantel), Marie-Claire (Roger Sauvé), Carmelle (Sylvain Labelle), Gilbert (Diane Céré) et Janine (Bernard Godin), ses petits-enfants: Julie, Philippe, Andréanne, Elizabeth, Mathieu, Virginie, Catherine, Maxime, Jessica, Jean-François, Charles-Alexis, François-Xavier et Florence, ses arrière-petits-enfants: Félix, Rémi, Mélia, Zack, Hubert et Léo, ses soeurs Reine-Aimée (feu Lucien Régimbald) et Raymonde (feu Marcel Huberdeau) ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église de Val-Barrette le samedi 14 septembre 2019, à 11 heures, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille vous accueillera à l'église à compter de 10h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Paroisse Bon Pasteur, secteur Val-Barrette.La famille remercie le personnel du CHSLD Sainte-Anne de Mont-Laurier pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Tél. 819 623-3751 (www.salonouellette.com)