GAMACHE, Rose



Le 24 août 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Rose Gamache, épouse de feu Yvan Boucher.Elle laisse dans le deuil ses frères, René, Roger, André, Pierre (Monique Gauthier) et Raoul (Georgette Trépanier), ses soeurs, Alice (Roger Maheu), Nicole et Michèle, ses belles-soeurs, Rita Champagne (feu Rosaire Gamache), Carmen Lagueux (feu Réal Gamache) et Thérèse Lagueux (Gabriel Gamache) ainsi que ses nombreux neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances au :SAINT-AMABLE, QC, J0L 1N0Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 7 septembre 2019 dès 10h suivi des funérailles à 14h en l'église de Saint-Amable (970 rue Principale, Saint-Amable, Qc, J0L 1N0).