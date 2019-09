BOISSONNEAULT, Yvon



À l'Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci, le 3 septembre 2019 à l'âge de 86 ans, est décédé Yvon Boissonneault époux de feu Claudette Lacasse.Il laisse dans le deuil ses filles Josée (Éric), France (Patrice) et Maryse (Renaud), ses petits-enfants Célia, Simon, Julien, Véronique, Rachel et Laurence, ses frères Gilles et Marcel, son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :Le vendredi 6 septembre 2019 de 19h à 22h, samedi dès 9h. Une célébration commémorative sera célébrée le samedi 7 septembre 2019 à 11h.Sincères remerciements au personnel de l'hôpital Notre-Dame-de-la-Merci pour leurs soins et dévouement exceptionnels.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Sacré- Coeur ou à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-la-Merci seraient appréciés.