RAYMOND, Sarto



À Saint-Michel, le 30 août 2019 à l'âge de 83 ans, est décédé M. Sarto Raymond, époux de feu Mme Carmen Dulude.Il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Jacquie), Guylaine (feu Jean-Guy) et Solange, ses petits-enfants Pierre-Yves, Marie-Carmen (Carl), Roxanne (Robin) et Marc, ses soeurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, une cérémonie privée aura lieu.