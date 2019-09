LIVERNOIS-FERRAND, Nicole



Nicole (feu André Ferrand) laisse dans le deuil ses filles Diane et Chantal, ses petits-enfants : Sébastien, Élisabeth, Simon et Mathieu ainsi que de très bons amis et proches aidants.Les funérailles seront célébrées samedi matin, le 7 septembre 2019 à la Paroisse Unité Pastorale St-Martin au 4080 St-Martin Ouest, Laval, H7T 1C1, à 11h, accueil à 10h30.