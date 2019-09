DEMEULE, Guy



Le 26 août 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Guy Demeule, époux de Mme Manon Gélinas.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Mélanie et Karine (Sophie), ses petits-enfants Léanne, Thomas et Charles, ses belles-mères Thérèse Ricard et Rita Paré (Carole, Line et Luc), son frère Raynald ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 septembre à compter de 12h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 ch. de Chambly, Saint-Hubert, J3Y 5K2Les funérailles suivront à 15h en la chapelle du complexe.