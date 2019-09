BEDARD, Denyse née St-Amour



De Rosemère, le 28 août dernier, approchant l'âge de 92 ans, est décédée madame Denyse Bedard née St-Amour.Elle laisse dans le deuil son mari John Arnold ''Arnie'', ses enfants, feu Janice (Dan), Lesley (Carl), Mark (Marlene), ses petits-enfants, Kathryn et Gabrielle Desrosiers, Andrew et Alex Hepworth, John et Brandon Bedard, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le dimanche 15 septembre prochain de 14h à 16h aux:418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8La famille tient à remercier le personnel de Drapeau Deschambault pour la qualité des soins durant ses deux derniers mois de vie.