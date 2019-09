MOREL, Madeleine (née Poirier)



À Montréal, le 28 août 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Madeleine Poirier, épouse bien-aimée de feu Guy Morel.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants, Claude (Christine Chevalier), Louise (Richard Legault) et Sylvie, ses petits-enfants David, Catherine, Gabriel, Jonathan et Simon ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 septembre 2019 de 13h à 15h au complexe funéraire Urgel Bourgie,1255 ave Beaumont, Ville Mont-Royal.Les funérailles suivront à 15h dans le salon du complexe.