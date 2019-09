LATENDRESSE, Germain



À son domicile, le 31 août 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Germain Latendresse, président de Latendresse Asphalte inc., époux de feu Mariette Dufresne, demeurant à St-Esprit.Il était le frère de feu Jacques.Le défunt laisse dans le deuil ses filles Carolle et Chantal (Sylvie Vallières), son fils Jean (Johanne Thibault), ses petits-enfants et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants, sa compagne Mme Cécile Brouillette, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Il sera exposé le vendredi 6 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi à compter de 10h à la résidence de la:105, RUE MONTCALMST-ESPRITLes funérailles auront lieu le samedi 7 septembre à 13h30 en l'église de St-Esprit.Des dons à la Fondation Rêves d'enfants seraient grandement appréciés.Gaston Pothel 450-839-3450