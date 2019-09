GAMACHE, Huguette



À Montréal, le 2 septembre 2019 à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Huguette Gamache, épouse de M. Maurice Gamache.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Sylvain), Carole (Guy), Suzanne (Greg) et Guy (Nathalie). Elle laisse également ses petits-enfants: Myriam (Michael), Hélène, Sandrine, Bernard (Laura) et Arthur, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon funérairele vendredi 6 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 7 septembre dès 10h. Un hommage aura lieu à 13h.