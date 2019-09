8 endroits parfaits pour étudier à Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke

En collaboration avec

Que vous entamiez votre première ou votre douzième session universitaire, vous pouvez être sûr d’une chose : de longues séances d’étude sont à venir.

Et pour passer au travers de la session sans trop stresser, il vaut mieux être préparé. Armez-vous de surligneurs multicolores, d'un coton ouaté confo et d’un forfait mobile avec assez de données pour ne pas paniquer à la fin du mois.

Comme les distractions peuvent être nombreuses à la maison (allô chat, ménage du frigo et YouTube), voici quelques endroits où poser vos livres cet automne pour un après-midi productif!

Québec

Sibéria Station Spa

Ce charmant café lové au cœur de la forêt boréale appartient au Sibéria Station Spa, un espace thermal scandinave tout de bois vêtu. L’établissement propose un menu santé avec jus frais pressés, sandwichs et salades gourmandes – sans oublier, bien sûr, les essentiels lattes!

Café Saint-Henri micro-torréfacteur

En tant que microtorréfacteur, Saint-Henri offre sans aucun doute l'un des meilleurs espressos de la capitale. Et que dire de leurs beignes maison!

Maison de la littérature

À la fois bibliothèque et centre culturel, la Maison de la littérature est le repère des étudiants du Vieux-Québec et des environs. Son escalier en colimaçon, ses murs immaculés et son architecture résolument lumineuse en font le lieu de rencontre des amoureux des bouquins.

Jardin de Colette

Tapi entre les pavillons Abitibi-Price et Gene-H.-Kruger, le jardin de Colette est une oasis de fraîcheur où il fait bon se réfugier. Quelques tables sans prises électriques sont calées sous les feuillages épais et humides de la serre.

Trois-Rivières

Café Frida

Le café Frida est devenu la destination vegan par excellence de Trois-Rivières, et avec raison! Difficile de résister à leur menu créatif, qui navigue entre les sandwichs sur pain maison et le fast food réinventé (cornichons frits, poutine...) avec agilité.

Le Caféier

Le Caféier sert à la fois d'atelier de torréfaction et de repère pour étudiants en manque de caféine. Les grandes tables à l'étage en font l'endroit idéal pour des travaux de groupe!

Sherbrooke

Brûleries Faro

Depuis dix ans, le café des Brûleries Faro est le moteur des étudiants de la ville de Sherbrooke. Leurs mélanges équitables et biologiques sont distribués un peu partout dans la province, mais la meilleure façon de les déguster, c’est probablement dans l’un de leurs cafés à la Biblairie GGC, à Lennoxville ou sur la rue Wellington!

La buvette du Centro

À la fois bar, bistro, café et terrasse, la Buvette du Centro est un charmant espace multidisciplinaire à tendance zéro déchet. Leur menu totalement végé suit les arrivages du marché et privilégie les produits locaux.

Pour une séance d’étude fructueuse, on s’installe dans un des gros fauteuils en rotin et en velours ou sur l’une des nombreuses tables à pique-nique de la terrasse.

