BLAIS, Madeleine (née Gailloux)



De Ste-Catherine, le 30 août 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Madeleine Blais (née Gailloux). Elle rejoint son époux Gilbert Blais et sa fille Dianne (Claude Dufresne).Elle laisse dans le deuil sa fille Raymonde (Claude Chartré), son fils Jean Claude (France Begnoche), ses petits-enfants Martin (Nathalie Boulianne), Chantal (Carl Coté) sa soeur Georgette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bougie, 3955 Chemin Côte-de-Liesse, St-Laurent,le samedi 7 septembre 2019 de 11h à 16h, la liturgie de la Parole suivra à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Anna-Laberge serait apprécié.