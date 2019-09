RATELLE, Danielle



C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès de Danielle Ratelle, conjointe de Normand Charron et mère de Dominick Ratelle-Charron.Décédée à Saint-Jérôme le 25 août 2019 à l'âge de 62 ans, elle laisse dans le deuil son conjoint, sa fille, sa soeur Lysanne Ratelle (Mario Lindeman), sa belle-mère Rose Aline Charron (feu Julien Charron), ses nombreux beaux-frères et belles-soeurs (conjoints et conjointes), neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 septembre à l'église de Sainte-Sophie à compter de 12h30, suivi d'une cérémonie au même endroit à 13h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.