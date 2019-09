LABRECQUE, Lucie



À Ste-Thérèse, le 27 août 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Lucie Labrecque, conjointe de M. Jacques Cardin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Catherine (Sylvain), Christine (David) et Steve (Mélanie), ses petits-enfants Kelly-Anne, Jesse, Sara, Léa, Sean, Marily, Alicia, Philip et William, ses soeurs Diane et Marjolaine, son frère Denis (Françoise), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 septembre 2019 de 13h à 17h, au:(secteur La Plaine)Une liturgie de la Parole aura lieu à 16h, ce même jour, au salon.PATRICK LAJEUNESSE PROPRIÉTAIREwww.salonlfc.com514-770-9770