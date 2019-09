C’est la rentrée. Depuis quelques jours, les enfants, les ados, les jeunes adultes reviennent sur les bancs d’école. Ce mélange de frénésie et de stress et de hâte et de spleen que l’été soit déjà fini.

Je me souviens très bien de ce «feeling». Et je vais être honnête avec vous, je n’aimais pas l’école. J’ai aimé mon cégep en théâtre et mes deux ans à l’École nationale de l’humour, mais le primaire et le secondaire furent pour moi un énorme creuset dans lequel je me sentais mijoté à feu doux. Très doux...

Passer cinq heures par jour enfermé dans une classe où les murs sont gris ou bleu et les fenêtres pourvues de grillages qui donnent littéralement l’impression d’être en prison. Un professeur qui tente par tous les moyens d’insérer dans ma tête des Pythagore et des tangentes, des molécules et des variantes, mais en vain. Mes yeux ne regardent que l’horloge qui tranquillement mais surement écoule ses secondes au compte-gouttes.

C’est ce dont je me souviens de l’école et c’est pour ça que chaque année, quand j’aperçois le retour des marchandises scolaires dans les magasins, il y a comme une vague de chaleur réconfortante qui monte en moi, mais aussi un petit frisson qui chatouille mon épine dorsale.

Je sais que je ne suis pas le seul. Je sais que cette lente atonie scolaire est le fardeau de beaucoup de jeunes en ce moment, et surement de plusieurs d’entre vous qui lisez ces mots. Mais quelle est la véritable solution? En fait, est-ce qu’il y en a vraiment une?

On parle souvent du système scolaire qui devrait être repensé, qu’on devrait regarder les écoles de Norvège et du Danemark pour essayer de se fier sur leur modèle. Deux ou trois heures de classe par jour et presque autant de récréation, pas de devoirs et que très peu d’examens, et ce, en ayant un taux plus élevé de réussite rendu aux niveaux supérieurs comme le collège et l’université.

C’est peut-être ça? Ou c’est peut-être simplement de s’intéresser plus aux gens qui sont dans le système de l’éducation plutôt qu’au système lui-même. Mieux traiter les professeurs qui se font de plus en plus rares. On ne peut pas leur en vouloir. Quand on ne donne pas les outils nécessaires à quelqu’un pour travailler, il ne faut pas s’étonner qu’après un certain temps il remette son tablier.

Et les élèves. Comment est-ce possible de croire que tous les jeunes sont pareils? Que tout le monde est capable de se farcir cinq heures de classe par jour? Que tout le monde puisse être aussi fort en maths qu’en français qu’en histoire qu’en chimie?

Avant j’étais simplement content de ne plus avoir à retourner à l’école, d’être assez vieux pour ne plus avoir à m’en faire avec ça. Mais maintenant que je suis père, j’ai peur du système où je devrai envoyer mes enfants. Car eux aussi seront mis, dans le même bol, le même creuset, sur le même four, pendant 11 ans, à feu doux. Très doux....