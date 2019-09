QUENNEVILLE, Yvan



À Salaberry-de-Valleyfield, le samedi 31 août 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé Yvan Quenneville fils de feu Denis Quenneville et de Françoise Robert.Outre sa mère il laisse dans le deuil ses soeurs Elyse (Gilles), et Carole (Gino), ses frères Sylvain (Colleen) et François ainsi que plusieurs parents et amis. Les funérailles seront privées.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de dons à La Fondation des maladies du coeur.RODRIGUE MONTPETIT ET FILS INC.Les messages de sympathie peuvent être transmis au www.rodriguemontpetitfils.com