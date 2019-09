TESSIER, Paul-Émile



De Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, le 1er septembre dernier, à l'âge de 96 ans, au CHSLD des Hauteurs, est décédé monsieur Paul-Émile Tessier.Outre sa conjointe Claire, il laisse dans le deuil son fils Pierre, ses petits-enfants Patrick et Lauriane, ses arrière-petits-enfants Gabriel et Charles, ainsi que nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 septembre dès 13h, en l'église de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, située au 80 ch. Masson, Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, QC, J0T 1L0. Les funérailles y auront lieu à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson. Direction: