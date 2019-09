Âgée de 15 ans, elle «fait des clients» pendant deux jours pour 80$

Âgée de 15 ans, Stéphanie comme elle se faisait appeler lorsque ses proxénètes ont vendu ses services sexuels, avait déjà fait quelques fugues.

En janvier 2017, après avoir quitté le centre jeunesse et ne sachant plus où aller elle contact Thomas Chênevert, son copain de l’époque.

Chênevert, qui a quant à lui plaidé coupable à une accusation de proxénétisme sur cette victime et écopé d’une peine de six ans, aurait envoyé Brant-Fournier chercher Stéphanie.

L’adolescente aurait ensuite été incitée à faire des clients par les deux hommes disant avoir été «mis au pied du mur».

Des photos d’elle et une description ont été publiées sur un site de rencontre tandis que les proxénètes l’auraient déplacé dans différents logements, dont «une maison de prostituée» à Lévis. C’est finalement dans le secteur Ste-Foy que Stéphanie aurait fait plusieurs clients sans se souvenir du nombre exact.

80$

Puisqu’elle avait ses menstruations, les deux hommes se sont même rendus avec elle dans une pharmacie afin d’acheter une éponge pour contenir celles-ci et poursuivre son «travail».

«Je faisais des clients parce que j’étais en fugue, je voulais des sous», a-t-elle raconté aux enquêteurs. «Je n’ai plus d’émotion, j’ai passé ce stade-là», a ajouté la victime.

Stéphanie en a tout de même eu assez de cette situation après deux jours. Les proxénètes l’ont laissé partir en ne lui remettant que 80$ pour le travail qu’elle a fait.

«Je couche avec des gars depuis deux jours et il me reste juste ça», avait alors dit la victime qui est ensuite retournée à la maison pour en finir avec la prostitution. «Faut que je me sorte de ça», avait-elle raconté aux enquêteurs en dénonçant les accusés.