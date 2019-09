NOBERT, Adrien



À Montréal, le jeudi 29 août, à l'âge de 81 ans, est décédé Adrien Nobert, veuf de Denise Cossette.Il laisse dans le deuil ses fils Alain (Manon), Serge (Johanne) et Stéphane, ses petits-enfants Jonathan, Frédéric, Olivier, Maxime, Maude, Nicolas et Yan, ses arrière-petits-enfants Nathan, Ariel, Flavie et Abigaël, ses soeurs Irène (Ovila) et Pauline (Guy), son frère Yvon (Anita), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le dimanche 8 septembre dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 14h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.