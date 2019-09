BEAUDOIN, Yvette



À Montréal, le jeudi 29 août, à l'âge de 89 ans, est décédée Yvette Beaudoin, fille de feu Joseph E. Beaudoin et feu Leda Boutin.Elle laisse dans le deuil son frère Roland, sa famille en Abitibi dont de nombreux neveux et nièces, les membres du groupe fondateurs de l'Assocation d'Entraide Le Chaînon, et de précieux amis.Les condoléances seront reçues au Complexe:le vendredi 13 août de 14h à 17h et 19h à 21h; dès 9h le matin des funérailles. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Enfant-Jésus (5039, Rue St-Dominique, Montréal, Qc) le samedi 14 août à 11h.Au lieu de fleurs, un don à l'Association d'Entraide Le Chaînon serait apprécié.