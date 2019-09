SIMONEAU, Thérèse

née Blondin



À Montréal, le 29 août 2019, est décédée à l'âge de 89 ans, Thérèse Blondin, épouse de feu Roger Simoneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Michel), André (feu Sylvie) et Lucie (Alain), ses petits-enfants Éric (Karine), Any (Nicholas), Catherine (Francis), Gabrielle, Julie et Fanny, ainsi que son arrière-petite-fille Maëlys.Elle laisse également dans le deuil sa soeur Mariette (André), ses beaux-frères, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :2125 NOTRE-DAME, LACHINE(www.jjcardinal.ca 514-639-1511)le samedi 7 septembre 2019 de 12h à 17h, suivi d'une cérémonie en la chapelle de la résidence à 17h.