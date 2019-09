Cerveaux et autres

J’adore les intellectuels parce qu’ils m’ont beaucoup enseigné dans la vie. Je me sens attiré par ces penseurs aux réflexions recherchées et approfondies, ces gens d’opinion qui avancent souvent des théories, des philosophies auxquelles je n’avais pas pensé.

Toutefois, et il y a un gros toutefois, je déteste les intellos qui méprisent ceux qui ne le sont pas.

Ceux qui déterminent des catégories, des qualités d’individus comme si le monde était obligé d’être cérébral, idéologique, sinon, ils sont des morons. Ceux-là me puent au nez.

Oui, les penseurs sont défricheurs et font avancer la population, mais en théorie d’abord.

Les vrais pas en avant se font lorsque la majorité se décide, et la majorité, ça inclut les quétaines, les non-instruits, les petites gens, les Roger Bontemps... le monde ordinaire, moi.

Apple est devenu le plus puissant du monde pour une raison très simple. Il a connecté l’ordinateur au monde ordinaire. Pierre Péladeau père, en 1964, a lancé Le Journal de Montréal comme l’organe du peuple et il a délogé tous les autres.

Quand j’animais pour le peuple en général l’émission du matin à CKMF et CJMS, je me faisais regarder de haut lorsqu’on daignait m’inviter à Radio-Canada, mais je me tapais sur les cuisses lorsqu’apparaissaient les cotes d’écoute.