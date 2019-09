Deux mères plaident coupables pour avoir maltraité leurs enfants

Deux mères d’Edmonton, en Alberta, ont plaidé coupables mardi à des accusations de voies de fait graves et séquestration après avoir infligé les pires sévices imaginables à leurs enfants.

La mère de trois enfants et l’autre de deux fillettes, qui habitaient ensemble, ont reconnu avoir filmé l’une des petites filles dans une boîte de carton pour la discipliner, a rapporté le «Edmonton Journal». Les deux marâtres, qui étaient des amies de longue date, voulaient l’empêcher de monter les escaliers pour allumer la lumière.

L’une des boîtes saisies par la police contenait d’ailleurs des excréments et du sang.

Les tests d’ADN ont également démontré que les marques de violence sur les corps des deux fillettes avaient été infligées par des ceintures, apprend-on aussi dans le «Edmonton Journal».

C’est une gardienne qui a d’abord alerté les policiers que tout ne tournait pas rond dans cette maison. Le soir du 15 décembre 2017, elle avait été appelée à veiller sur les cinq enfants alors que les deux mères étaient parties faire la fête jusqu’à 11h du matin.

Quand les policiers sont arrivés sur place plus tard dans la journée, ils ont découvert une maison en désordre. Une forte odeur d’urine se dégageait du sous-sol où étaient les cinq enfants.

Ils ont été conduits immédiatement à l’hôpital. La petite fille de six ans a dû subir une chirurgie plastique au visage. Elle avait aussi plusieurs dents cassées.

Elle et sa sœur avaient été retirées de l’école et de la garderie quelques semaines plus tôt. Un premier signalement avait alors été fait aux autorités.

Après avoir plaidé coupables à des accusations réduites, les deux mères, qu’on ne peut identifier pour protéger leurs enfants, connaîtront leur peine prochainement.