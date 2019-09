Difficile la vie en famille recomposée!

Si cet homme tient à elle, il devrait faire preuve d’écoute, être capable de compromis, et avoir l’ouverture nécessaire pour chercher avec elle une solution à la situation. On sait tous que la vie en famille recomposée est difficile et demande beaucoup d’ouverture et d’ajustements, et qu’il faut être deux pour les faire ces ajustements et le vouloir ensemble, sans bien sûr négliger les enfants. Ces mêmes enfants doivent aussi accepter d’être sollicités à montrer une certaine ouverture face à ce que vit leur père dans sa vie amoureuse. N’est-ce pas une belle occasion pour eux d’apprendre sur la vie ?