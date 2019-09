DESROCHES, Odette



Née à St-Esprit, comté de Montcalm, Mme Odette Robinson Desroches, épouse de feu Norman Robinson, est décédée le 1er septembre 2019 à l'âge de 88 ans. Infirmière, elle a longtemps pratiqué sa profession au département de chirurgie de l'Hôpital de Verdun.Elle laisse dans le deuil son fils, Dr. Patrick Robinson, sa belle-fille, Marie-Josée Larue, ses petits-enfants Philippe et William, sa belle-soeur Pauline, sa nièce et amie Claudette Lawand, de nombreux neveux et nièces, ainsi que la famille de sa belle-fille Edward, Anne-Marie et Charles Bierbrier.La famille tient à remercier Mme Judith Hilaire pour son dévouement et ses attentions inconditionnels auprès de Mme Desroches ainsi que le personnel du CHSLD St-Georges pour leurs très bons soins depuis 2015.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation du CHSLD St-Georges ou à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.La famille recevra les condoléances le jeudi 5 septembre de 18h à 22h et le vendredi 6 septembre à partir de 10h au salon:Les funérailles auront lieu le vendredi 6 septembre à 13h à l'église St-Albert au 2715, Ch. Côte Ste- Catherine, Montréal.